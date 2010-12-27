Сбой в движении электричек из-за обрыва сети произошел под Петербургом

Несколько пригородных поездов опоздали на час.

Вечером 1 октября в Петербурге из-за непогоды представителям Октябрьской железной дороги пришлось задержать несколько электричек. На несоответствие движения поездов расписанию пожаловались жители в социальных сетях. Они сообщили. что нарушения графика начались еще с 19 часов вечера.

Тогда же стало известно, что произошел обрыв электросети. Технические неполадки нарушили работу Балтийского вокзала. Пассажирам пришлось подождать, пока аварию ликвидируют. Дефект устраняли на участке Гатчина-Балтийская-Пудость.

С опозданием около часа следуют поезда: 6364 сообщением Гатчина-Санкт-Петербург и 6361 Санкт-Петербург-Гатчина прокомментировали ситуацию в пресс-службе ОЖД

На данный момент ситуация восстановлена, электрички движутся по штатному расписанию.

Напомним, что вчера в городе бушевал ослабевший, но все еще оказавшийся разрушительным ураган "Мортимер". Ветер пришел из Центральной и Западной Европы.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Сети появились кадры последствий урагана "Мортимер" в Петербурге.

Фото: Piter.tv

