  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Жители Курортного и Кронштадтского районов могли остаться без электричества из-за аварии на подстанции дамбы
Сегодня, 20:59
60
nadezhda_sib

Жители Курортного и Кронштадтского районов могли остаться без электричества из-за аварии на подстанции дамбы

0 0

Сотрудники "Ленэнерго" вынуждены были принять дополнительные меры, чтобы этого избежать.

На подстанции "Лахтинская-1", которая принадлежит Комплексу защитных сооружений Петербурга, произошло аварийное отключение воздушной линии. В связи с этим "Россети Ленэнерго" вынуждены ограничить запланированные ремонтные работы в прилегающей сети. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба предприятия.

В "Ленэнерго" недовольны систематическими сбоями в работе оборудования КЗС и хотят принять кардинальные меры. Сегодня под угрозой отключения электричества оказались Курортный и Кронштадский районы. 

Аналогичное нарушение на линии 110 кВ было зафиксировано 23 апреля 2021 года. Причину отключения собственником оборудования не выявили. В марте были обесточены четыре подстанции 110 кВ и две подстанции 35 кВ, из-за чего пришлось ограничить электричество у 21 тыс. жителей Сестрорецка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Россети Ленэнерго" запустили высокоавтоматизированную подстанцию в Петербурге. 

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV

Теги: комплекс защитных сооружений, подстанция, электроэнергия
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии