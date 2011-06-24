Жители Курортного и Кронштадтского районов могли остаться без электричества из-за аварии на подстанции дамбы

Сотрудники "Ленэнерго" вынуждены были принять дополнительные меры, чтобы этого избежать.

На подстанции "Лахтинская-1", которая принадлежит Комплексу защитных сооружений Петербурга, произошло аварийное отключение воздушной линии. В связи с этим "Россети Ленэнерго" вынуждены ограничить запланированные ремонтные работы в прилегающей сети. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба предприятия.

В "Ленэнерго" недовольны систематическими сбоями в работе оборудования КЗС и хотят принять кардинальные меры. Сегодня под угрозой отключения электричества оказались Курортный и Кронштадский районы.

Аналогичное нарушение на линии 110 кВ было зафиксировано 23 апреля 2021 года. Причину отключения собственником оборудования не выявили. В марте были обесточены четыре подстанции 110 кВ и две подстанции 35 кВ, из-за чего пришлось ограничить электричество у 21 тыс. жителей Сестрорецка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Россети Ленэнерго" запустили высокоавтоматизированную подстанцию в Петербурге.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV