  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На красной ветке петербургского метро столпились "человеческие пробки" из-за неисправности состава
Сегодня, 10:51
123
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

На красной ветке петербургского метро столпились "человеческие пробки" из-за неисправности состава

0 0

Пассажиры толпятся на перронах и с трудом могут зайти в поезд на южном направлении.

Утром в понедельник, 9 октября, на красной ветке петербургского метро произошёл сбой. Неисправность состава вынудила пассажиров выйти на станции "Кировский завод". Как пишут очевидцы в соцсетях, у одного из поездов сломались двери.

В результате на южном направлении ветке образовалась "человеческая пробка": пассажиры толпятся на перронах и с трудом могут зайти в поезд.

На данный момент сохраняются большие интервалы между поездами.

Ранее петербуржцам рассказали, по каким признакам проверяют людей в метро.

Фото: Telegram / Молния ⚡ Питер

Теги: санкт-петербург, сбой в метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии