На красной ветке петербургского метро столпились "человеческие пробки" из-за неисправности состава

Пассажиры толпятся на перронах и с трудом могут зайти в поезд на южном направлении.

Утром в понедельник, 9 октября, на красной ветке петербургского метро произошёл сбой. Неисправность состава вынудила пассажиров выйти на станции "Кировский завод". Как пишут очевидцы в соцсетях, у одного из поездов сломались двери.

В результате на южном направлении ветке образовалась "человеческая пробка": пассажиры толпятся на перронах и с трудом могут зайти в поезд.

На данный момент сохраняются большие интервалы между поездами.

Ранее петербуржцам рассказали, по каким признакам проверяют людей в метро.

Фото: Telegram / Молния ⚡ Питер