Петербуржцам рассказали, по каким признакам проверяют людей в метро

В петербургской подземке рассказали, по каким признакам выбирают граждан для проверки перед входом в метро.

В Петербургском метрополитене разработали рекомендации по выявлению физических лиц, которые могут совершить акты незаконного вмешательства. Об этом пишет Фонтанка.ру.

Документ был разработан еще несколько лет назад, но теперь он стал доступен на сайте подземки. Рекомендации основаны на письме УФСБ по Петербургу и Ленинградской области от конца 2015 года.

Сотрудники метрополитена должны обращать внимание на физических лиц с определенными внешними признаками, такими как экстремистские символы и язык, женщины с головными уборами и т.д. Однако некоторые из этих признаков могут вызвать замешательство у пассажиров, например, отсутствие носков или закатанные штаны, а также "неуверенно ориентируются в метрополитене, испытывают трудности в приобретении и использовании транспортной карты при прохождении через турникет, неуверенно заходят на эскалатор".

Ранее сообщалось, что пассажиры петербургского метро смогут скачивать произведения русских классиков.

Фото: Piter.TV