Пассажиры петербургского метро смогут скачивать произведения русских классиков

Это возможно на шести станциях, которые носят названия известных писателей.

Пассажиры петербургского метро теперь могут скачивать и читать в пути произведения русских классиков. На шести станциях, которые носят названия известных писателей, 4 октября стартовал проект "В метро с книгой". Об этом рассказали в петербургском метрополитене.

Плакаты разместили на платформе и в кассовом вестибюле на станциях "Горьковская", "Достоевская", "Ломоносовская", "Маяковская" и "Пушкинская". Также плакат появится и на пока закрытой на ремонт "Чернышевской".

На плакатах, на корешках книг размещены QR-коды, по переходу на них человек оказывается на виртуальной станции "Литературная", где можно скачать книгу или просто прочитать её.

Видео: Telegram/ Метро. Повседневности