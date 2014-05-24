  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:46
124
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Пассажиры петербургского метро смогут скачивать произведения русских классиков

0 0

Это возможно на шести станциях, которые носят названия известных писателей.

Пассажиры петербургского метро теперь могут скачивать и читать в пути произведения русских классиков. На шести станциях, которые носят названия известных писателей, 4 октября стартовал проект "В метро с книгой". Об этом рассказали в петербургском метрополитене.

Плакаты разместили на платформе и в кассовом вестибюле на станциях "Горьковская", "Достоевская", "Ломоносовская", "Маяковская" и "Пушкинская". Также плакат появится и на пока закрытой на ремонт "Чернышевской".  

На плакатах, на корешках книг размещены QR-коды, по переходу на них человек оказывается на виртуальной станции "Литературная", где можно скачать книгу или просто прочитать её.

Видео: Telegram/ Метро. Повседневности

Теги: книги, метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии