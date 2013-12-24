Валерия Башкирова признана виновной в смертельной аварии.

Сбившую троих детей на переходе в Москве девушку приговорили к пяти годам колонии-поселения. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры. Известно, что постановление вынес Солнцевская судебная инстанция. Валерия Башкирова признана виновной в автомобильной аварии на пешеходном переходе (по части 5 статьи 264 УК РФ), в результате которой погибли двое несовершеннолетних и один погиб.

Суд риговорил Башкирову к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года и шесть месяцев. пресс-служба прокуратуры

Государственное обвинение просило суд приговорить фигурантку расследования к шести годам в колонии общего режима. Инстанция взыскала с москвички 4 млн рублей для потерпевшей стороны. Гражданские иски удовлетворены частично. Напомним, что согласно российскому законодательству, у стороны защиты есть 10 дней на обжалование вердикта. Решение об этом еще не принято адвокатом.

Суд признал законным арест девушки, сбившей на машине троих детей в Москве.

Фото и видео: Telegram / SHOT