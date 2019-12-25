Сбивший иностранца на Невском таксист под наркотиками получил условный срок

Автомобилист разогнался до 70 км/ч и решил не уступать дорогу пешеходу.

Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил петербуржца Ивана Быкова к 1,5 годам условно за сбитого на Невском проспекте пешехода. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как выяснил суд, в мае прошлого года ночью таксист сел за руль "Фольксвагена", приняв наркотики. Недалеко от дома №39 по Невскому проспекту автомобилист разогнался до 70 км/ч и наехал на спокойно переходящего дорогу человека – мужчина пересекал проспект вне зоны пешеходного перехода. Водитель не затормозил и не перестроился в другую полосу, а въехал прямо в человека, в результате чего пешеход получил тяжелейшие травмы и позднее, в больнице, впал в кому третьей степени.

В суде Быков полностью признал вину и помимо условного срока лишился автомобильных прав на два года.

Также перед судом предстанут злоумышленники, опаивавшие петербуржцев нейролептиками.

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