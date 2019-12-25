Перед судом предстанут злоумышленники, опаивавшие петербуржцев нейролептиками

В общей сложности таким образом злоумышленники получили более 3,3 млн рублей.

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению организованной группы лиц, которые в Петербурге совершили шесть разбойных нападений на граждан и хищение их имущества. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе расследования выяснилось, что граждане РФ, Белоруссии и Азербайджана объединились в устойчивую организованную преступную группу. Они с июня 2016 года по август 2017 года у ночных баров, клубов и ресторанов высматривали одиноких мужчин и женщин в состоянии алкогольного опьянения и предлагали услуги такси. В машине жертв поили нейролептиками, и они теряли сознание. После этого у пострадавших забирали ценности и деньги.

В общей сложности таким образом злоумышленники получили более 3,3 млн рублей. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд.

Ранее кассирша украла из кассы магазина больше миллиона рублей и скрылась.

Фото: Piter.TV