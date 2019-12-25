Кассирша украла из кассы магазина больше миллиона рублей и скрылась

Женщина проработала на новом месте две недели.

В субботу, 14 марта, стало известно, что из сейфа магазина шин и дисков на Глухоозерском шоссе Невского района украли 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщила "Фонтанка".

Подозрение сразу пало на новую кассиршу – ее приняли за две недели до кражи. Оказалось, что паспорт женщина принесла чужой, настоящая владелица его потеряла.

Подозревается 35-летняя жительница Петербурга, менявшая фамилию, отчество и дату рождения как минимум один раз.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали около 50 протестующих против политических репрессий.

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