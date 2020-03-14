В Москве задержали около 50 протестующих против политических репрессий

Среди задержанных один несовершеннолетний.

В субботу, 14 марта, в два часа дня на Лубянке у здания ФСБ начались задержания людей с активной гражданской позицией. Участники акции выступали против политических репрессий, сообщил телеграм-канал "ОВД-Инфо".

Среди задержанных были пожилой правозащитник Лев Пономарев, на которого напали сотрудники полиции, активистка Виолетта Матевосян и другие. На 17:06 число задержанных составило 49 человек, среди которых один несовершеннолетний.

Леонид Шайдуров, 17-летний глава профсоюза школьников "Ученик", рассказал "Медиазоне", что его доставили Детскую городскую клиническую больницу №9 из ОВД Бассманный. У подростка болит рука, предполагается, что она сломана, однако точный диагноз неизвестен.

Ранее мы писали, что в России зафиксировано 14 новых случаев заражения коронавирусом.

Видео: YouTube/Mospiket, facebook/Ирина Яценко

Фото: телеграм-канал ОВД-Инфо