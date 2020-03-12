Сбившего толпу пешеходов на Невском водителя отправили в колонию на 8,5 лет

Автомобилист, надышавшийся веселящим газом, въехал в толпу людей на тротуаре. Двое погибли.

Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил Мурада Каграман оглы Касымова, в прошлом феврале ставшего виновником смертельного ДТП на тротуаре Невского проспекте, к 8,5 годам в колонии общего режима. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Водитель "БМВ" без прав, надышавшись газом "веселящих шариков" и выпив алкоголь, так разогнался на Невском проспекте, что выскочил на тротуар, где жестоко проехался по толпе пешеходов. Два из пяти пострадавших погибли. С места преступления неадекватный водитель попытался скрыться.

В суде Касымов признал свою вину. Помимо тюремного заключения водителю назначили штраф в 250 тысяч рублей и лишение автомобильных прав на три года.

Также в Петербурге осудили виновника смертельного ДТП на Обводном канале.

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