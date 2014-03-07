Водителя, насмерть сбившего двух подростков на проспекте Тореза, осудили на 4 года

Автомобилист на большой скорости наехал на пересекавших дорогу ребят.

Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор Алексею Бегунову, сбившему насмерть двух подростков на пешеходном переходе на проспекте Тореза. Смертельное ДТП произошло в январе прошлого года. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, мужчину лишили водительских прав на полтора года и отправили на четыре года в колонию.

Установлено, что около шести часов вечера в тот январский день Бегунов ехал на своей "Киа" по проспекту Тореза в сторону площади Мужества. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу у дома №9 по проспекту, водитель, ехавший со скоростью около 110 км/ч, не успел среагировать на двух людей, пересекавших дорогу по "зебре". Мужчина не уступил дорогу подросткам и продолжил ехать, в итоге сбив обоих пешеходов. 15-летний юноша скончался на месте от полученных травм, 16-летняя девушка умерла в тот же вечер после госпитализации в Елизаветинскую больницу.

Бегунов вину полностью признал, раскаялся в содеянном. Помимо наказания суд взыскал с автомобилиста 943 тысячи рублей в пользу матери погибшего подростка.

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