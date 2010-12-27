Сбытчика наркотиков в международном розыске задержали в Петербурге

Мужчина промышлял преступной деятельностью у себя на родине.

Петербургские полицейские задержали находящегося в международном розыске гражданина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области. Мужчина обвинялся в незаконном обороте наркотиков у себя на родине.

В четверг, 7 ноября, в одном из домов на Будапештской улице сотрудники уголовного розыска и отдела НЦБ Интерпола задержали 46-летнего мужчину, уроженца сопредельного государства.

Сбытчика наркотиков доставили в территориальный отдел полиции. Инициатора розыска уведомили о поимке преступника.

Тем временем, в Ленобласти также задержали преступника: в Тосненском районе рецидивист покалечил прохожего.

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