Пенсионерка попала под колеса "Яндекс. Такси" возле метро "Электросила"

Пострадавшую увезла скорая помощь.

Днем 23 апреля в Московском районе Петербурга произошла серьезная авария. По словам очевидцев, неподалеку от станции метро "Электросила" пенсионерка угодила под колеса "Яндекс. Такси". В сети появилась фотография с места происшествия.

По словам очевидцев, наезд произошел в зоне регулируемого пешеходного перехода. Такси сбило пенсионерку, когда она стояла и ждала зеленого сигнала светофора. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Пострадавшую увезла скорая помощь. О ее состоянии пока ничего не сообщается.

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Фото: Мегаполис

Видео: Piter.TV