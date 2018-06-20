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На Ленинском проспекте троллейбус насмерть сбил 64-летнюю женщину

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Авария произошла 23 апреля в 08:05 на Ленинском проспекте.

В Петербурге утром на Ленинском проспекте троллейбус сбил 64-летнюю женщину, которая скончалась на месте. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

Водитель (м., 1971 г. р.), управляя троллейбусом, в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на женщину 1955 года рождения. В результате ДТП пешеход скончался на месте

ГИБДД

Авария произошла 23 апреля в 08:05 на Ленинском проспекте. Как утверждают некоторые очевидцы, крайняя полоса отведена для городского транспорта, поэтому там часто берут разгон, ведь полоса эта практически свободная.

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Фото и видео : ДТП и ЧП/ ВК; ГИБДД

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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