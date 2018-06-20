Видео: на въезде в Кудрово столкнулись "БМВ" и "Мерседес"

Авария создала пробку.

В понедельник, 22 апреля, на въезде в Кудрово столкнулись "БМВ" и "Мерседес". Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

По словам очевидцев, никто не пострадал. Однако, из-за аварии образовалась огромная пробка. Причина ДТП выясняется.

Перекрырыли движение трамваев отмечает корреспондент

На кадрах видно, что на этом участке дороги образовалось плотное движение. Автомобилисты вынуждены сбавить скорость. Отметим, что обычно автолюбители едут в несколько рядов, но в этот раз все участники движения соблюдают правила ПДД.

На месте ожидают полицейских.

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Видео:Piter.TV