  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:08
164
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Видео: на въезде в Кудрово столкнулись "БМВ" и "Мерседес"

0 0

Авария создала пробку.

В понедельник, 22 апреля, на въезде в Кудрово столкнулись "БМВ" и "Мерседес". Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

По словам очевидцев, никто не пострадал. Однако, из-за аварии образовалась огромная пробка. Причина ДТП выясняется.

Перекрырыли движение трамваев

отмечает корреспондент

На кадрах видно, что на этом участке дороги образовалось плотное движение. Автомобилисты вынуждены сбавить скорость. Отметим, что обычно автолюбители едут в несколько рядов, но в этот раз все участники движения соблюдают правила ПДД.

На месте ожидают полицейских.

Ранее мы сообщали о том, что В Кировском районе "выселили" нелегальный книжный дом

Видео:Piter.TV

Местоположение на карте:

Теги: дтп, кудрово дтп, кудрово пробка, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Оставить комментарий