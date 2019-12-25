Сбежавшая на 17 лет финансистка попалась в Петербурге на Аптекарском

В Северной столице после 17 лет нелегальной свободы задержали экс-банкиршу.

Сотрудники петербургской полиции задержали гражданку сопредельного государства, которая более 17 лет числилась в федеральном розыске за дерзкое мошенничество с банковской тайной и кражу крупной суммы денег у клиентов московского банка. Женщина была поймана в центре города, и теперь ей грозит длительное заключение по приговору, вынесенному еще в 2010 году. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Днем 19 февраля на Аптекарском проспекте Северной столицы оперативники задержали 51-летнюю уроженку одной из стран ближнего зарубежья. Выяснилось, что дама находилась в федеральном розыске с 2008 года. Еще в 2010 году Мещанский районный суд Москвы заочно признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну).

В ходе разбирательства было установлено, что, занимая высокий пост в одном из столичных финансовых учреждений в 2006 году, женщина имела доступ к конфиденциальной клиентской базе. Злоупотребив служебным положением, она скопировала персональные данные и сведения о счетах нескольких вкладчиков без их согласия. Используя полученную информацию, злоумышленница оформила подставные банковские счета, через которые впоследствии похитила 580 тысяч рублей, принадлежавших клиентам банка. Все средства она обналичила и потратила по своему усмотрению.

В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Информация о поимке беглянки уже направлена инициатору розыскных мероприятий.

Фото: Piter.TV