Сбербанк запускает систему платежных сервисов SberPay

На данный момент функция доступна только на Android для карт Visa.

Сбербанк России запустил систему платежей SberPay, которая позволяет проводить и принимать оплату за товары и услуги с помощью приложения "Сбербанк онлайн". Об этом сообщила пресс-служба банка.

С помощью данного сервиса можно оплачивать покупки и услуги в онлайн-магазинах и в оффлайн-точках, если там установлен терминал оплаты Сбербанка. В оффлайн-точках сервис должен работать через технологию NFC. На данный момент функция доступна только на Android для карт Visa.

Для физических лиц использование SberPay бесплатно.

Piter.tv и Сбербанк представляют второй выпуск бизнес-сериала "ЗаДело".

Фото: Piter.TV