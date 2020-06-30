Piter.tv и Сбербанк представляют второй выпуск бизнес-сериала «ЗаДело»

Кризис, вызванный пандемией, повлиял на малый бизнес в большей степени. Эта ситуация ЗАДЕЛА и тех, кто продаёт товары и тех, кто оказывает услуги. В нашем проекте мы рассказываем о предпринимателях, которые невзирая на внешние обстоятельства, перестраивают модели, находят новые решения и вместе со своей командой берутся ЗА ДЕЛО, чтобы выйти из кризиса победителем.

У нас здесь раньше были только бабочки. Мы занимались ими 6 лет, а теперь у нас, как это модно говорить, в портфеле 3 бренда: бабочки, Чинаски дом и Чинаски крафт, там мы продаем товары для творчества.

Новым брендом в портфеле стали авоськи – гордо заявляют основательницы дома Чинаски. Также играючи и шутя, 6 лет назад Таня и Валя решили начать собственный бизнес.

Валентина Таранина и Татьяна Мартынова, основатели бренда "Чинаски":

В: Сначала мы шили дома месяца три-четыре, потом стали мечтать о магазине, но это просто было из разряда мечты. У нас не было бизнес-плана и мы сняли крохотное помещение на Невском – кусочек магазина, который нам сдавали другие люди. Потом мы там расширились, а через 2 года переехали сюда.

В море красоты и позитива нашлось место и для проблем. Собственный внутренний кризис у дома Чинаски начался еще в прошлом году.

Валентина Таранина и Татьяна Мартынова, основатели бренда "Чинаски":

Т: У нас было 9 сотрудников, вместе с нами - 11, и мы тогда думали, что всегда будет все хорошо и всегда продажи будут расти. И тут случилось так, что чаще расходы были больше, чем доходы. В: Когда бизнес не приносит финансов, ты все время в каком-то стрессе и радости уже особой нет. Но решиться и закрыть магазин на 2 месяца, чтобы сделать ремонт, перемены, ребрендинг, мы бы никогда не смогли. Потому что простой, как так! Надо работать 24/7.

Сегодня Таня и Валя уверены – самоизоляция точно пошла на пользу их проекту. Ведь они смогли сделать долгожданный ребрендинг.

Валентина Таранина и Татьяна Мартынова, основатели бренда "Чинаски":

Т: После кризиса коронавирусного, мы вообще сделали 2 выходных в магазине, и спокойно все работаем пятидневку. Может быть мы будем получать чуть меньше денег. Как раз этот кризис помог нам максимально сократить расходы почти в 2 раза.

Чинаски, как и многие другие бренды перевели большую часть своих продаж в онлайн. Сегодня заказы чаще всего поступают через аккаунты в социальных сетях.

Анатолий Локотков, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

Покупать еду, одежду, продукты и другие вещи в интернете давно стало обычным делом. А в текущих условиях это еще и наиболее безопасный способ. И мы видим, что интерес со стороны клиентов к онлайн-покупкам в целом только растёт. В апреле-мае объем транзакций через интернет-эквайринг Сбербанка увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По отдельным направлениям, в частности, фудритейл и автотовары, объемы выросли более чем в 3 раза. Значительно подрос сегмент дистанционных образовательных услуг.

Если раньше учебный год совпадал со школьным, то теперь онлайн уроки английского языка доступны круглый год. "Лингва" – один из самых известных языковых центров республики Коми. Школа функционирует еще с 90-х годов. Запрет на работу во время пандемии стал неожиданностью для директора и всех преподавателей. Но в "Лингве" быстро поняли, что надо делать.

Эдуард Гилибранд, генеральный директор ООО "Лингва":

Поначалу мы не знали, как это будет. Думали, что пройдет быстро. Работали мы до 26 марта, и когда установили запрет на обычную деятельность, мы за 3 дня перестроились и ушли в онлайн. Раздали все ноутбуки преподавателям домой. Раньше мы пробовали работать и по Skype, и в программе Zoom, а тут было уже полное погружение.

Новый формат обучения сразу обнаружил свои преимущества: теперь ученикам не нужно тратить время, чтобы добираться до школы. И продолжать занятия можно даже в вынужденных поездках и на долгих больничных. Плюс в школе всерьез задумались о том, чтобы расширить географию присутствия – ведь теперь чтобы выйти за пределы республики Коми нужно всего лишь включить ноутбук.

Эдуард Гилибранд, генеральный директор ООО "Лингва":

До этого были разные мысли, побаивались, не знали как до конца это сделать, а сейчас у нас уже есть четкое понимание.

Керамист Лена Медведева тоже хотела перемен и чувствовала нехватку времени для творчества. Проект "Нежно" существует почти 3 года. За это время Лена успешно продавала предметы декора и посуду ручной работы, а также устраивала мастер-классы для всех, кто желает познать тайны гончарного дела. Но в один момент налаженная жизнь и творчество столкнулись с четырьмя стенами самоизоляции.

Лена Медведева, керамист и создатель проекта "Нежно":

Всех в том числе и меня парализовала легкая паника, потому что не было понимания, как мы будем все зарабатывать, будет ли вообще востребован мой проект, потому что керамика это не совсем вещь первой необходимости. Казалось, что сейчас люди будут покупать исключительно гречку и бытовые предметы, но совсем не про красоту. И первые недели две так и было. Заказов практически не было.

После первого этапа снятия ограничений, Лена смогла снова посещать мастерскую. Она полностью погрузилась в творчество, освоила новые техники и наконец нашла время для того, чтобы взяться за серьезные работы. Но в это же время активизировались и покупатели.

Лена Медведева, керамист и создатель проекта "Нежно":

Люди в какой-то момент стали заказывать даже больше, чем это было до карантина. Возможно, это связано с тем, что мы все сидели по домам, наконец увидели окружающий нас интерьер, что-то нас уже не так сильно устраивало, и люди посмотрели вокруг себя и захотели сделать свой дом более красивым.

Лене как и многим другим предпринимателям помогла помощь коллег по цеху – таких же неравнодушных бизнесменов, которые совершенно бесплатно рекламировали друг друга в социальных сетях. Девушка признается: в какой-то момент заказов стало так много, что пришлось выбирать.

Лена Медведева, керамист и создатель проекта "Нежно":

Плюс во время карантина за счёт опять же этой волны поддержки обо мне узнало достаточно много людей из Европы и из других стран, и у меня появились заказы по всему миру.

Валентина Таранина и Татьяна Мартынова, основатели бренда "Чинаски":

Piter.tv: Вы довольны изменениями? В: Очень! Люди нас поддержали, не было момента, чтобы они от нас отвернулись, и авоськи уже раскупаются.

Проект нового интерьера магазина бренду Чинаски тоже бесплатно сделала их подписчица-дизайнер. При этом в магазине осталось место и для полюбившихся всем бабочек, а у Вали и Тани в душе осталось место для мечты.

Валентина Таранина и Татьяна Мартынова, основатели бренда "Чинаски":

В: Я всегда еще смотрю на Москву и хочу туда, но это единственно в чем мы не совпадаем. Если с бабочками это было сложно, то с таким товаром - более чем реально. Сейчас мы встанем на ноги здесь и пойдем покорять Москву!

В следующем выпуске вас ждут новые истории от предпринимателей Северо-Запада России, которые не опустили руки, несмотря на отсутствие заказов и закрытие магазинов, а с удвоенной силой взялись "ЗаДело".