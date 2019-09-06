Сбербанк запустил сервис для доставки продуктов из магазинов

Новая функция называется "СберМаркет".

Сбербанк России запустил сервис для доставки продуктов из магазинов. Новая функция называется "СберМаркет". Об этом пишет РБК.

В настоящее время "СберМаркет" работает в тестовом режиме через одну из сетей оптовых продаж в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Планируется, что сервис будет работать без наценок. Время доставки продуктов покупателю составит не более двух часов.

С кем именно из ретейлеров ведутся переговоры о сотрудничестве, пока не раскрывается. Известно, что "СберМаркет" был создан совместно с сервисом доставки продуктов Instamart.

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