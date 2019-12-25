Сбербанк выделит средства на строительство мусороперерабатывающих заводов в Ленобласти

Регион нуждается в срочной замене полигонов на более современную альтернативу.

Представители Сбербанка заявили о готовности оказать финансовую поддержку строительству мусороперерабатывающих предприятий в 47-ом регионе. Информация была передана зампреду областного правительства по безопасности Михаилу Ильину в ходе встречи с топ-менеджерами Сбербанка. Об этом сообщил online47.

Руководитель также узнал об опыте компании в сфере обработки ТКО. Планируется, что банк станет инвестором будущих проектов. В свою очередь Ильин отметил, что региону нужно как можно быстрее избавляться от формата мусорных полигонов и искать альтернативу.

Добавим, что Сбербанк принимал участие в мусорной реформе Ленинградской области с самого начала. В масштабах РФ уже одобрено финансирование пяти заводов по переработке ТКО.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти нашли новый способ поддержки инвесторов.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области