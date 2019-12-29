В ней ситуация в России лучше, чем в других странах

Сбербанк создал модель распространения коронавируса в России. Об этом рассказал Герман Греф на открытии "Академии искусственного интеллекта для школьников".

Согласно всем сценариям модели ситуация в России выглядит лучше, чем в большинстве стран.

- Мы построили математическую модель распространения коронавируса в мире и в России, - сказал глава Сбербанка.

Он подчеркнул, что модель наполняется данными вместе с Минздравом.

По словам Грефа, Сбербанк планирует выдать грант на разработку вакцины от коронавируса . Для этого выберут один из трёх институтов.

Ранее Герман Греф назвал главные профессии будущего.