"Выстрелят" специалисты, связанные с ИИ и технологиями.

Герман Греф назвал главные профессии будущего. По мнению спикера, востребованы будут направления с применением технологий. Речь идет об инженерах-биомедиках, инженерах виртуальной реальности, биотехнологах. В приоритете - наноинженеры, робототехники, проектировщики нейрофейсов. Об этом специалист рассказал во время открытия финала олимпиады Национальной технологической инициативы. Словам главы Сбербанка передали журналисты "Прайма".

По мнению Грефа, все люди должны владеть технологией искусственного интеллекта. Простые специальности в скором времени будут вообще исключены из списка профессий. Доминирующими станут технологии, которые будут определять политику, экономику, социальную жизнь общества.

Ранее Сбербанк 8 раз снижал ставки по ипотеке за 2019 год.

Видео: YouTube/Türkiye İhracatçılar Meclisi, Sberbank, PwC