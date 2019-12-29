Сбербанк 8 раз снижал ставки по ипотеке за 2019 год

Минимальная ставка по ипотеке с государственной поддержкой для семей с детьми составила 5%, особые предложения для жилищных займов получили зарплатные клиенты и самозанятые граждане – об этом на пресс-конференции об итогах 2019 года рассказал заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

Потребительское кредитование – основной драйвер роста в 2019 году. В целом портфель розницы по Северо-Западному банку Сбербанка увеличился на 18% и составил 860 млрд рублей. Весь год немного отставала ипотека, несмотря на рост портфеля: в Петербурге снижение объемов на 20%. Одна из причин – адаптация рынка к новым правилам игры: проектному финансированию и эскроу-счетам. При этом процент отказа по заявкам на проектное финансирование в Сбербанке не превышает 6% по Северо-Западу.

Анатолий Песенников, заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка:

У нас уже открыто более 1400 эскроу-счетов, у нас нет сейчас никаких вопросов вместе с нашими партнерами по оформлению эскроу-счетов, по быстроте действий, поэтому сейчас ситуация абсолютно спокойная рабочая. Во втором полугодии, когда определились правила игры, рынок оживился и достаточно много одобрений идет по строительным проектам. Тем более, рынок в СПб он востребован с точки зрения покупателя.

Весь прошлый год Сбербанк улучшал условия жилищного кредитования. Ставки снижали 8 раз, запускали временные акции по размеру первоначального взноса. Минимальная ставка по ипотеке с государственной поддержкой для семей с детьми сегодня составляет порядка 5%. При этом все активнее сделки с недвижимостью совершают на платформе ДомКлик, где можно не только выбрать и купить объект, но и получить ободрение кредита и совершить электронную регистрацию жилья, безопасные расчеты и многое другое. Сегодня каждый третий ипотечный кредит оформляется клиентами через этот сайт. Снижение ставок было актуально и для зарплатных клиентов. Новым проектом стала ипотека для самозанятых граждан - от 7% в новостройках. В 2019 году работа с этой категорией клиентов стала новым трендом.

Анатолий Песенников, заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка:

Мы создали в нашем мобильном приложении Сбербанк онлайн некий слот для самозанятых. Называется "Свое дело", куда самозанятый может зайти, у него появляется бесплатный сервис, он может по счету своей пластиковой карты вести бизнес. Может это делать на своем счету, может открыть виртуальный счет, чтобы было проще подводить какие-то итоги.

Весь 2019 год банк продолжал активное сотрудничество с малым бизнесом. Выдача кредитов в Северо-Западном регионе увеличилась на 60% и составила 87,4 млрд рублей. Из них в Петербурге выдали 47 миллиардов. Помимо сотрудничества в сфере кредитования и расчетно-кассового обслуживания Сбербанк развивал дистанционные сервисы. Более 90% заявок по кредитам во 2-м полугодии поступили через онлайн сервисы. Более чем на 100% в Петербурге увеличился объем выдачи кредитных бизнес карт. По дебетовым бизнес-картам в конце 2019 года клиентам банка в СЗФО стали доступны мгновенные переводы. Ежедневно клиенты в регионе осуществляют около 320 таких транзакций.