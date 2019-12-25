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"Сбербанк" профинансирует строительство жилого комплекса на Петровском острове
Сегодня, 12:14
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"Сбербанк" профинансирует строительство жилого комплекса на Петровском острове

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Банк выдаст застройщику 1,4 млрд рублей кредита.

"Сбербанк" профинансирует строительство апартаментов в жилом комплексе на Петровском острове Петербурга. Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк", кредитная организация выдаст застройщику ООО "Петровский Альянс" кредит в размере 1,4 миллиарда рублей сроком на четыре года.

Согласно договору, кредит выдается под залог непроданных апартаментов, однако застройщик может ускоренно вывести из залога эти помещения с помощью аккредитивной формы. В "Сбербанке" отметили, что "Петровский Альянс" сотрудничает с организацией уже пять лет. Сам застройщик входит в группу компаний "Кортрос", занимающейся комплексным строительством жилой и коммерческой недвижимости в нескольких регионах России. В Петербурге флагманским проектом компании стал жилой комплекс Royal Park.

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Фото: Piter.TV

Теги: сбербанк, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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