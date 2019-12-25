В Приморском районе до конца лета построят детский сад и школу искусств

Представители Смольного проконтролировали ход строительства.

В Приморском районе Петербурга идет строительство трех детских садов и одной школы искусств. Несколько объектов будут готовы уже в конце августа, сообщил портал "Строительный Петербург".

Ход строительства проконтролировали вице-губернатор Петербурга Николай Линченко, председатель комитета по строительству Игорь Креславский и управляющий Фонда капитального строительства Арзу Фаталиев.

Детский сад на Суздальском проспекта готов на 85%. Он рассчитан на 140 мест. Сейчас рабочие занимаются устройством кровли, монтажом систем вентиляции, сантехники, выполняют внутреннюю отделку помещений и благоустройство территории. Планируется, что дошкольное учреждение получит разрешение на эксплуатацию до конца августа.

Тем временем идет активное строительство еще одного детского сада на соседнем участке. Он также сможет принять 140 дошкольников. Работы должны завершиться в декабре этого года.

Еще один детский сад достраивается на Яхтенной улице. Учреждение на 190 мест готово на 85%.

Наиболее готовым объектом является детская школа искусств на Туристской улице. Сейчас здесь завершаются отделочные работы, идет монтаж оборудования и пуско-наладка внутренних инженерных сетей. Планируемый срок сдачи – до 20 августа.

Фото: портал "Строительный Петербург"