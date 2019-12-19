Теперь банк владеет акциями "МФ Технологии".

Сбербанк приобрел 36% в совладельце Mail.ru Group "МФ Технологии". Теперь Сбербанк владеет 58,8% голосов. Об этом говорится в сообщении организации. Известно, что бывшими владельцами акций являлись "Газпромбанк" и "Ростех".

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Ранее говорилось о том, что сумма контракта достигала 11,3 млрд. рублей. Сбербанк также получит одно место в совете директров Mail.ru Group. На эту должность номинирован первый заместитель председателя правления Лев Хасис.

Напомним, что по результатам сделка в "МФ Технологии" входят "Мегафон", Сбербанк, "Ростех" и USM Holdings.

Ранее Piter.tv писал о том, что Сбербанк останется партнером Петербурга по "Единой карте петербуржца".

