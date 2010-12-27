Сбербанк останется партнером Петербурга по "Единой карте петербуржца"

Также банк может принять участие еще в нескольких проектах.

Губернатор Петербурга Александр Беглов встретился 18 декабря с президентом "ПАО "Сбербанк" Германом Грефом. На встрече обсудили сотрудничество банка и города, а также реализованный проект "Единая карта петербуржца", с которым помог сам банк.

Беглов поблагодарил председателя Северо-Западного филиала "Сбербанка" Алонсо за вклад в проект и конструктивные партнерские отношения. Градоначальник отметил, что больше половины выпущенных единых карт были выданы именно банком.

Кроме того, Греф и Беглов обсудили возможное участие компании как стратегического партнера при строительстве социальных объектов и закупке медицинского оборудования для городских учреждений.

Ранее сообщалось, что Сбербанк запустил новогоднюю акцию по рублевым вкладам.

Фото: пресс-служба Смольного