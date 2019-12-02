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Сегодня, 20:28
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Rybka123
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Сбербанк запустил новогоднюю акцию по рублевым вкладам

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Минимальная сумма вкладов составляет 50 тыс. рублей.

Со 2 декабря Сбербанк  запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Вклад под названием "Новогодний бонус" имеет максимальную ставку 5,25% при размещении средств на срок 9 месяцев.  Открыть депозит можно до 15 января 2020 года. Вклад "Выгодный старт" с максимальной ставкой 5,85% предлагает срок 1,5 года. Депозит можно открыть, если клиент не открывал срочные вклады с 20 октября 2018 года по 20 ноября 2019 года.

Минимальная сумма для обоих вкладов - 50 тыс. рублей.

Ранее в кредитной организации рассказали, что снизят ставки по ипотеке.

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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Аноним
Сегодня 21:01

И тут же предложили кредитную карту под 21.5% годовых, да еще и с платным обслуживанием. Итого 23%, благодетели.

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