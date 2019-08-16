Сбербанк начал тестировать оплату покупок с помощью отпечатка пальца

Сбербанк предложил своим клиентам принять участие в тестировании нового способа оплаты.

Сбербанк предложил своим клиентам принять участие в тестировании нового способа оплаты (с помощью отпечатка пальца). Информация об этом размещена на сайте банка.

Для того, чтобы принять участие в тестировании, нужно зарегистрировать свой отпечаток в любом магазине, где есть терминал с поддержкой биометрической аутентификации. Там же нужно заполнить согласие на обработку биометрии и придумать пятизначный код для подтверждения регистрации.

Далее, чтобы расплатиться, нужно только приложить палец к терминалу и ввести пятизначный код.

Ранее Сбербанк снизил ставку на ипотеку и потребительские кредиты.