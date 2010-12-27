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Сбербанк откроет маркетплейс по продаже автомобилей
Сегодня, 11:27
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nastya960

Сбербанк откроет маркетплейс по продаже автомобилей

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По данным источников, Сбербанк ведет переговоры с основными игроками автомобильного рынка.

Сбербанк России планирует создать маркетплейс по продаже новых и подержанных автомобилей. Об этом сообщил РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров о создании сервиса.

По данным источников, Сбербанк ведет переговоры с основными игроками автомобильного рынка. Новый сервис будет создан по аналогии с сервисом "ДомКлик", на котором можно купить недвижимость и оформить ипотеку. Каталог появится в приложении "Сбербанк Онлайн".

Планы банка подтвердили и источники на авторынке.

Ранее Сбербанк запустил сервис для доставки продуктов из магазинов.

Теги: автомобили, сбербанк
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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