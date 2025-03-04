Сбербанк оценил ущерб от телефонного мошенничества в 2024 году

Станислав Кузнецов раскрыл статистику по преступлениям аферистов, совершенных против россиян.

По оценке от Сбербанка, материальный ущерб российским гражданам от телефонного мошенничества в 2024 году составил не менее 295 миллиардов рублей. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя правления банковской организации Станислав Кузнецов в ходе выступления перед парламентариями на профильном заседании совета по развитию цифровой экономики и совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации. Эксперт добавил добавил, что речь идет о довольно скромном показателе, который в реальности, скорее всего, значительно выше.

Сейчас мы уже подвели итоги, можем задокументированным образом констатировать, что убытки россиян по направлению телефонного мошенничества составили не менее 295 миллиардов рублей. Станислав Кузнецов, зампред Сбера

Ранее Станислав Кузнецов в интервью журналистам "РИА Новостям" в январе давал прогноз на 2025 год и говорил о том, что все будет зависеть от того, насколько эффективно государство и бизнес-индустрия будут координировать свою работу по противодействию мошенничеству.

ЦБ подготовит меры для борьбы с мошенническим программным обеспечением.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации