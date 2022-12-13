Первые офисы в регионе начнут появляться уже в первом квартале текущего года.

Сбербанк начинает работать на полуострове Крым. Об этом рассказали представители организации. Они уточнили, что офисы будут располагаться в крупных городах российского региона с первого полугодия текущего года, а в течение года будут развернуты необходимые для клиентов услуги и сервисы.

Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове. Постепенно в течение 2023 года будут открываться офисы банка. комментарй пресс-службы Сбера

Напомним, что на территории полуострова долгие годы Западом вводилось санкционное давление из-за референдума о присоединении региона к составу РФ. Ограничения также касались бизнесменов и политиков, иностранцев, которые посещали Крым с КПП, размещенного со стороны РФ. Крупные банки были вынуждены покинуть полуостров, опасаясь дальнейших санкций.

Сбербанк поддержит строительство школы в Ленобласти.

Фото: Piter.tv