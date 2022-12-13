Сбербанк поддержит строительство школы в Ленобласти

Всеволожский район Ленинградской области (при участии Правительства Ленинградской области) и Инвестиционно-строительная группа "МАВИС" подписали концессионное соглашение о строительстве школы на 1175 мест в городе Мурино Всеволожского района при финансовой поддержке Сбербанка. Объект будет сдан в 4 квартале 2024 года.

Концессионные соглашения – это удобный и надёжный инструмент для реализации социально значимых проектов. По прогнозам экспертов, в ближайшие годы нас ожидает существенный рост числа школьников, и банк готов поддерживать подобные инициативы для создания необходимой инфраструктуры. Опыт работы с концессией ИСГ "Мавис" – не единичный, сейчас Сбер рассматривает и другие схемы возможного финансирования инфраструктурных проектов в отношении как школ, так и детских садов в Ленинградской области. В текущих условиях строительная отрасль остается одним из ключевых приоритетов Сбера в регионе.

Концессионные соглашения – один из действенных механизмов как для привлечения регионом частных инвестиций на создание инфраструктуры, так и для бизнеса, который для комплексного развития своих проектов создает социальные объекты. Важно, что школа будет построена в одном из крупных городов агломерации, где сегодня высокая потребность в образовательных учреждениях. Кроме того, софинансирование из федерального бюджета позволило перераспределить средства Ленинградской области на другие не менее важные социальные проекты.

Наша компания уделяет большое внимание как благоустройству общественных территорий, так и строительству социальных объектов. В большинстве жилых комплексов "МАВИС" предусмотрены детские сады, и, конечно, возможность построить красивую, качественную и большую школу в рамках комплексного освоения территории в непосредственной близости от наших жилых комплексов вдохновила нас на создание современного и интересного проекта.

Работая над концепцией, мы постарались учесть все актуальные тренды, которые будут способствовать созданию комфортной и естественной среды для обучения – индивидуальный дизайн, многофункциональность, особый акцент на зонах рекреации и элементах благоустройства. Помимо традиционных кабинетов, школьники и преподаватели смогут пользоваться специально оборудованными локациями для дополнительных занятий и внеклассной деятельности, а также удобными местами для отдыха. Внутридворовое пространство школы наполнят спортивные и игровые зоны для разных возрастных групп, а также необычные площадки для практических занятий.

В технической части мы сделали выбор в пользу современных инженерных систем и оснащения, в первую очередь для того, чтобы обеспечить высокий уровень безопасности и комфорта учащихся.

Сергей Паленый, заместитель генерального директора ИСГ "МАВИС"