Проектное финансирование будет направленно на строительство 12 корпуса жилого комплекса "Univer City" в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

Сбербанк и Setl Group подписали соглашение о сотрудничестве на 1,9 млрд рублей Проектное финансирование будет направленно на строительство 12 корпуса жилого комплекса "Univer City" в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. В рамках первого этапа строительства планируется возвести 12 малоэтажных корпусов общей площадью более 170 тысяч кв. метров. Помимо этого, планируется строительство школы на 825 мест и двух дошкольных образовательных учреждений на 220 мест каждый и благоустройство придомовой территории.

Наше сотрудничество с Группой компаний Setl Group направлено на то, чтобы увеличить объемы строительства и укрепить позиции застройщика на рынке недвижимости. Мы готовы предлагать для этого выгодные и удобные финансовые инструменты. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Проект реализуется с использованием эскроу-счетов в соответствии с требованиями 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". Такая схема защищает интересы дольщиков и гарантирует строительной компании наличие стабильного источника финансирования.

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Фото: Piter.TV