Правительство Архангельской области и эксперты Сбера разработали предложения для AI-трансформации региона

Одной из главных тем обсуждения стал генеративный искусственный интеллект (ГИИ). Эксперты считают, что технологии на его основе могут способствовать осуществлению прорыва в совершенствовании государственных сервисов для прогнозирования потребностей граждан и бизнеса.

В Архангельске прошла дизайн-сессия, посвященная использованию технологий искусственного интеллекта (AI). Её открыли губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Формат проведения дизайн-сессии предусматривал разделение участников – представителей отраслевых министерств Архангельской области и экспертов Сбера – на пять команд, в которых они изучили способы применения AI и предложили собственные идеи по цифровой трансформации региона. Основываясь на реальных кейсах, участники разработали проекты по использованию искусственного интеллекта в сферах здравоохранения и социальной защиты, образования и спорта, туризма и транспорта, государственного управления, развития городской среды и заботе об экологии.

Одной из главных тем обсуждения стал генеративный искусственный интеллект (ГИИ). Эксперты считают, что технологии на его основе могут способствовать осуществлению прорыва в совершенствовании государственных сервисов для прогнозирования потребностей граждан и бизнеса. В конечном итоге, жителей региона может ждать новый уровень качества и комфорта при пользовании привычными услугами.

При активной поддержке губернатора Архангельской области Александра Витальевича Цыбульского мы уже успешно реализовали пилотный проект в области здравоохранения – дистанционный мониторинг пациентов с сахарным диабетом. Дизайн-сессия – логичное продолжение нашего сотрудничества с правительством по внедрению AI-технологий в регионе. Решительные шаги от теории к практике позволяют максимально использовать потенциал искусственного интеллекта и внедрять его в те сферы, которые уже готовы к этому. Уверен, наше сотрудничество не только откроет новые преимущества для бизнеса и власти, но и сделает жизнь людей более удобной и комфортной. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Сбер является многолетним надежным партнером правительства Архангельской области, в том числе и в части развития цифровых сервисов. Сегодня мы продолжили обсуждать в одной команде вопросы цифровизации, использования искусственного интеллекта. И это не просто так. Я действительно считаю, что для Архангельской области это хорошая возможность для процветающего будущего. У нас огромная территория при низкой плотности населения, и поэтому единственная возможность развиваться и идти вперед - это увеличить производительность, снижать издержки. Все это позволит сделать внедрение искусственного интеллекта в различных сферах. Идеи у нас есть, мы понимаем, куда двигаться. Александр Цыбульский, губернатор Архангельской области

Сбер является центром компетенций федерального проекта "Искусственный интеллект" и стороной соглашения с Правительством Российской Федерации о развитии высокотехнологичной отрасли "Искусственный интеллект". Банк активно участвует в реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года. Согласно данной стратегии ВВП страны может дополнительно получить более 11 триллионов рублей благодаря активному внедрению AI. Каждый регион, используя цифровые технологии в инфраструктуре, сможет внести свой вклад в экономическое развитие России.

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Фото: пресс-служба Сбера