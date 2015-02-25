Правительство Псковской области и Сбер разработали предложения для AI-трансформации региона

Основываясь на реальных кейсах, коллеги изучили различные аспекты применения технологий искусственного интеллекта в таких сферах, как здравоохранение и социальная сфера, государственное управление, строительство, транспорт и ЖКХ, молодежная политика и образование, туризм и культура, экономика и инвестиции.

Дизайн-сессия, посвященная использованию технологий искусственного интеллекта (AI), прошла в Пскове. Её открыли губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Участниками дизайн-сессии стали представители правительства Псковской области и эксперты Сбера. Формат предусматривал работу в шести командах. Основываясь на реальных кейсах, коллеги изучили различные аспекты применения технологий искусственного интеллекта в таких сферах, как здравоохранение и социальная сфера, государственное управление, строительство, транспорт и ЖКХ, молодежная политика и образование, туризм и культура, экономика и инвестиции. По итогам обсуждения команды разработали конкретные предложения для цифровой трансформации региона.

Особый интерес у участников дизайн-сессии вызвал генеративный искусственный интеллект (ГИИ), который стал одной из главных тем обсуждения. AI способен усовершенствовать государственные сервисы, что приведет к повышению качества оказываемых услуг. По мнению экспертов, возможности ГИИ могут быть широко использованы для прогнозирования потребностей граждан и бизнеса, разработки индивидуальных сервисов, оказания проактивных госуслуг, решения повседневных рабочих задач государственных служащих.

При активной поддержке правительства Псковской области мы уже реализовали ряд крупных инвестиционных и ГЧП-проектов, в том числе на базе искусственного интеллекта. Прошедшая дизайн-сессия позволила нам вместе выявить перспективные сферы, которые уже сейчас готовы к инновационным изменениям. По итогам таких встреч мы либо помогаем решать задачи региона своими силами – с помощью финансовых продуктов, – либо ищем новые инструменты за рамками банковского сервиса, на основе искусственного интеллекта, в том числе у своих партнёров. Наша общая с правительством цель – чтобы технологии внедрялись как можно скорее и работали на благо людей, их комфорт и качество жизни. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Сбербанк – давний и надёжный партнёр Псковской области, который предлагает интересные передовые решения. У нас уже есть совместные наработки в здравоохранении, общественном транспорте, безопасности. Но сегодня искусственный интеллект внедряется практически в каждой сфере, помогая повысить эффективность, даёт возможность автоматизировать процессы, анализировать и интерпретировать большие объемы данных. Рассчитываю, что те решения, которые будут предложены по итогам сессии, впоследствии будут внедрены в нашей области. Михаил Ведерников, губернатор Псковской области

Сбер является центром компетенций федерального проекта "Искусственный интеллект" и стороной соглашения с Правительством Российской Федерации о развитии высокотехнологичной отрасли "Искусственный интеллект". Банк активно участвует в реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года. Согласно данной стратегии ВВП страны может дополнительно получить более 11 триллионов рублей благодаря активному внедрению AI. Каждый регион, используя цифровые технологии в инфраструктуре, сможет внести свой вклад в экономическое развитие России.

Сбербанк и правительство Калининградской области также планируют развивать проекты на основе искусственного интеллекта.

Фото: пресс-служба Сбера