Сбербанк и правительство Калининградской области планируют развивать проекты на основе искусственного интеллекта

Руководители обсудили также сотрудничество по цифровой трансформации региона и проекту "Карта жителя", договорились о проведении дизайн сессии, и открытие кампуса "Школы 21".

Финансирование крупных ГЧП-проектов, развитие транспортной инфраструктуры, внедрение искусственного интеллекта в здравоохранение и новые возможности цифровых сервисов, вопросы ГЧП в сфере переработки твердых коммунальных отходов - эти темы стали главными в ходе рабочей встречи первого заместителя Председателя Правления Сбербанка Александра Ведяхина, председателя Северо-Западного банка Дмитрия Суховерхова и временно исполняющего обязанности губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных.

Руководители обсудили также сотрудничество по цифровой трансформации региона и проекту "Карта жителя", договорились о проведении дизайн сессии, и открытие кампуса "Школы 21", которая помогает бесплатно получить востребованную профессию в сфере IT, одной из главных тем встречи стала проблема комплексной системы захоронения и переработки отходов на территории региона.

В Калининградской области уже сегодня в четыре раза увеличился рост внедрения искусственного интеллекта в различных отраслях – в образовании, медицине, экономике, туризме, транспорте и государственном управлении. Прирост валового регионального продукта благодаря активному внедрению AI-технологий к 2030 году может достигнуть 58,6 млрд рублей. Для того чтобы выработать системный подход в этом направлении, мы договорились с Алексеем Беспрозванных провести совместную дизайн-сессию по AI-трансформации региона. Это поможет определить приоритетные потребности Калининградской области и те отрасли, которые уже сейчас готовы к внедрению искусственного интеллекта. Главная цель всех этих процессов – повысить комфорт и качество жизни людей. Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Уже сегодня при участии Сбера в области успешно внедрены телекардиографы, которыми оборудованы все кареты скорой помощи. Благодаря им фельдшеры могут поддерживать связь с врачам-кардиологами областных больниц для оперативного определения тактики лечения. По словам Александра Ведяхина, важно также внедрить в регионе "Дистанционный мониторинг" для пациентов с сердечными заболеваниями, сахарным диабетом, а также детей от 6 месяцев. На данный момент в 68 регионах нашей страны уже реализован данный проект, и 682 государственные медицинские организации подключены к этому сервису.

Сбербанк на протяжении долгих лет является надежным партнером правительства Калининградской области, оказывая поддержку в реализации важных для региона проектов и инициатив. Алексей Беспрозванных, врио губернатора Калининградской области

Александр Ведяхин: Сегодня искусственный интеллект становится ключевым драйвером роста производительности труда и, как следствие, роста достатка граждан.

Фото: пресс-служба Сбера