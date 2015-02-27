Александр Ведяхин: Сегодня искусственный интеллект становится ключевым драйвером роста производительности труда и, как следствие, роста достатка граждан

В своём выступлении Президент РФ отметил, что пятое структурное изменение — это настоящая цифровая платформенная революция.
Владимир Путин подчеркнул: "В современных условиях производительность труда напрямую связана с цифровизацией, с использованием технологий искусственного интеллекта. К 2030 году нам предстоит сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Эти задачи будут решаться в рамках нового нацпроекта ″Экономика данных″".
Александр Ведяхин добавил, что Сбер уже не первый год помогает российскому бизнесу и органам государственной власти различных уровней внедрять цифровые технологии и искусственный интеллект в бизнес-процессы и государственное управление. В Сбере отмечают, что технологии искусственного интеллекта могут дать российскому ВВП 4–6% на горизонте до 2030 года.
Искусственный интеллект качественно меняет экономику. Его сегодня внедряют во всех отраслях, и результатом этого процесса становится повышение производительности труда и, в конечном счёте, повышение качества жизни граждан, — считает Александр Ведяхин.
Фото: пресс-служба Сбера
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