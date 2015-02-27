Александр Ведяхин: Сегодня искусственный интеллект становится ключевым драйвером роста производительности труда и, как следствие, роста достатка граждан

"Сегодня искусственный интеллект становится ключевым драйвером роста производительности труда и, как следствие, роста достатка граждан. По нашим оценкам, использование уже имеющихся технологий искусственного интеллекта может принести больше 11% прироста производительности труда. При этом мы до сих пор не раскрыли весь потенциал искусственного интеллекта", — прокомментировал Александр Ведяхин слова Президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

В своём выступлении Президент РФ отметил, что пятое структурное изменение — это настоящая цифровая платформенная революция.

Владимир Путин подчеркнул: "В современных условиях производительность труда напрямую связана с цифровизацией, с использованием технологий искусственного интеллекта. К 2030 году нам предстоит сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Эти задачи будут решаться в рамках нового нацпроекта ″Экономика данных″".

Александр Ведяхин добавил, что Сбер уже не первый год помогает российскому бизнесу и органам государственной власти различных уровней внедрять цифровые технологии и искусственный интеллект в бизнес-процессы и государственное управление. В Сбере отмечают, что технологии искусственного интеллекта могут дать российскому ВВП 4–6% на горизонте до 2030 года.

Искусственный интеллект качественно меняет экономику. Его сегодня внедряют во всех отраслях, и результатом этого процесса становится повышение производительности труда и, в конечном счёте, повышение качества жизни граждан, — считает Александр Ведяхин.

Фото: пресс-служба Сбера