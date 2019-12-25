Сбер представил стратегию развития до 2023 года

По словам президента банка Германа Грефа, основные задачи стратегии 2020 решены.

В Петербурге завершился двухдневный Investor Day Сбера. На встрече топ-менеджеры компании представили стратегию развития до 2023 года. Учитывая, что основные задачи стратегии-2020 уже завершены, организация может перейти к следующему этапу.

Сообщается, что за три года стратегии банк стал технологической компанией, а благодаря инвестициям в развитие технологий и своей экосистемы сделал свои сервисы удобными и передовыми в мире. Кроме того, во всех основных сегментах финансового рынка РФ Сберу удалось сохранить лидирующие позиции, а также расширить свое присутствие за его пределами и вошёл практически во все цифровые индустрии.

Сбер запустил суперсовременную облачную платформу Platform V и сам создаёт уникальные технологические продукты для рынка. Банк благодаря продвинутой системе риск-менеджмента и быстрой реакции команды смог выполнить обещания по дивидендам и выплатил более одного триллиона рублей дивидендов за три года.

Главная цель стратегии на будущие три года – стать доверенным помощником и навигатором в меняющемся мире, а именно стабильно развиваться благодаря построению полностью интегрированной экосистеме, которая работает по формуле 2+2=5. К примеру, банк собирается занять топ-3‒5 на рынке электронной коммерции. Также развивать цифровую платформу Platform V, продукты благосостояния, помогать клиентам реализовывать их долгосрочные жизненные цели с помощью инвестиционных продуктов, формируя привычку к накоплениям и многое другое.

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Фото: Piter.TV