Акция "Добрый новогодний подарок" поможет детям с особенностями развития

Благотворительная акция будет проходить до 15 января 2021-го года.

Сбер приглашает принять участие в акции "Добрый новогодний подарок". Все вырученные средства будут удвоены и направлены в специализированные некоммерческие организации, которые оказывают поддержку детям с особенностями развития, а также детям, оставшимся без поддержки родителей.

Благотворительная акция поможет не потерять им хрупкие социальные связи с внешним миром и продолжать заниматься со специалистами. Ограничения доступа к реабилитационным занятиям и дополнительному образованию является болезненным для ребят.

Для нас "Добрый новогодний подарок" давно стал не просто акцией, а хорошей новогодней традицией, благодаря которой мы вместе совершаем маленькое чудо и помогаем тем, кто особенно нуждается в нашем внимании. Я рад, что и в этом году акция объединит неравнодушных людей по всей России. сказал исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее" Петр Положевец.

Подчеркнем, что любой вклад будет удвоен. Принять участие в акции можно следующим образом:

сделать пожертвование на платформе СберВместе в историю "Добрый новогодний подарок" по ссылке;

отправить SMS на номер "900" с текстом "НГподарок" и суммой пожертвования. Например, "НГподарок 300". В течение дня можно перечислить до 15 тыс. рублей.

Акцию "Добрый новогодний подарок" Сбер проводит уже на протяжении пяти лет. Она продлится до 15 января 2021-го года.

Фото: pixabay.com