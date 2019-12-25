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Акция "Добрый новогодний подарок" поможет детям с особенностями развития
Сегодня, 16:53
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nadezhda_sib

Акция "Добрый новогодний подарок" поможет детям с особенностями развития

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Благотворительная акция будет проходить до 15 января 2021-го года.

Сбер приглашает принять участие в акции "Добрый новогодний подарок". Все вырученные средства будут удвоены и направлены в специализированные некоммерческие организации, которые оказывают поддержку детям с особенностями развития, а также детям, оставшимся без поддержки родителей. 

Благотворительная акция поможет не потерять им хрупкие социальные связи с внешним миром и продолжать заниматься со специалистами. Ограничения доступа к реабилитационным занятиям и дополнительному образованию является болезненным для ребят.

Для нас "Добрый новогодний подарок" давно стал не просто акцией, а хорошей новогодней традицией, благодаря которой мы вместе совершаем маленькое чудо и помогаем тем, кто особенно нуждается в нашем внимании. Я рад, что и в этом году акция объединит неравнодушных людей по всей России.

сказал исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее" Петр Положевец. 

Подчеркнем, что любой вклад будет удвоен. Принять участие в акции можно следующим образом:

  • сделать пожертвование на платформе СберВместе в историю "Добрый новогодний подарок" по ссылке;
  • отправить SMS на номер "900" с текстом "НГподарок" и суммой пожертвования. Например, "НГподарок 300". В течение дня можно перечислить до 15 тыс. рублей. 

Акцию "Добрый новогодний подарок" Сбер проводит уже на протяжении пяти лет. Она продлится до 15 января 2021-го года. 

Фото: pixabay.com

Теги: благотворительность, добрый новогодний подарок, сбер
Категории: Лента новостей, Новости России,

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