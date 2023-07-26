Савельев: в 2022 году построено и реконструировано 1600 км автодорог

По его словам, протяженность российских автомобильных дорог составила более 1,5 млн км.

По итогам 2022 года в России постролии и реконструировали 1600 км автодорог. Об этом заявил министр транспорта Виталий Савельев в ходе "правительственного часа" в Госдуме.

По его словам, протяженность российских автомобильных дорог составила более 1,5 млн км. Савельев отметил, что по сравнению с 2021 годом показатель вырос на 15%. Также министр заявил, что в нынешнем году планируется построить и реконструировать более 2000 км автомобильных дорог.

Ранее мы сообщали, что Госдума одобрила во II чтении ограничение продаж этанола для борьбы с суррогатным алкоголем.

Видео: Дума ТВ