Дума одобрила во II чтении ограничение продаж этанола для борьбы с суррогатным алкоголем

Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект, ужесточающий правила продажи этанола организациями оптовой торговли лекарствами. Таким образом документ сужает круг возможных покупателец данного препарата. Представители правоохранительных органов и Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка ранее упоминали о том, что существенная доля спиртосодержащих лекарственных препаратов с международным непатентованным наименованием "этанол" оказывается в нелегальном обороте, а также применяется в качестве сырья для производства суррогатной алкогольной продукции. Специалисты добавили, что в фармацевтической отрасли действуют жесткие правила по контролю и прослеживаемости препарата, а в вопросе оборота спиртосодержащих лекарственных препаратов в России действует только обязательная маркировка средствами идентификации.
В новом законопроекте депутаты предусмотрели новые нормы. Благодаря им компании оптовой торговли лекарствами смогут продавать или передавать лекарственный препарат с международным непатентованным наименованием "этанол" только юридическим лицам или ИП, которые обладают лицензией на фармацевтическую или медицинскую деятельность. В список проходят также медицинские организации, которые были зарегистрированы в соответствии с законодательством иностранного государства - члена ОЭСР, которые являются участниками проекта международного медицинского кластера, аккредитованные испытательные лаборатории в области контроля качества лекарств. Дополнительно производители лекарственного этанола будут обязаны наносить средства идентификации на первичную упаковку. Документ может вступить в законную силу с 1 сентяьря текущего года, если будет одобрен в третьем чтении. В новых регионах РФ (Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях) нормы документа будут применяться с 1 сентября 2024 года.
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Фото и видео: Telegram / Дума ТВ
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