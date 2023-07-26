Дума одобрила во II чтении ограничение продаж этанола для борьбы с суррогатным алкоголем

Документ может вступить в силу с 1 сентября 2034 года, если успешно пройдет третье чтение.

Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект, ужесточающий правила продажи этанола организациями оптовой торговли лекарствами. Таким образом документ сужает круг возможных покупателец данного препарата. Представители правоохранительных органов и Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка ранее упоминали о том, что существенная доля спиртосодержащих лекарственных препаратов с международным непатентованным наименованием "этанол" оказывается в нелегальном обороте, а также применяется в качестве сырья для производства суррогатной алкогольной продукции. Специалисты добавили, что в фармацевтической отрасли действуют жесткие правила по контролю и прослеживаемости препарата, а в вопросе оборота спиртосодержащих лекарственных препаратов в России действует только обязательная маркировка средствами идентификации.

В новом законопроекте депутаты предусмотрели новые нормы. Благодаря им компании оптовой торговли лекарствами смогут продавать или передавать лекарственный препарат с международным непатентованным наименованием "этанол" только юридическим лицам или ИП, которые обладают лицензией на фармацевтическую или медицинскую деятельность. В список проходят также медицинские организации, которые были зарегистрированы в соответствии с законодательством иностранного государства - члена ОЭСР, которые являются участниками проекта международного медицинского кластера, аккредитованные испытательные лаборатории в области контроля качества лекарств. Дополнительно производители лекарственного этанола будут обязаны наносить средства идентификации на первичную упаковку. Документ может вступить в законную силу с 1 сентяьря текущего года, если будет одобрен в третьем чтении. В новых регионах РФ (Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях) нормы документа будут применяться с 1 сентября 2024 года.

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Фото и видео: Telegram / Дума ТВ