Госдума приняла поправку о запрете на выезд из России со дня направления военной повестки

Запрет на выезд из страны также может применяться со дня дня вручения повестки лично под расписку.

Госдума приняла поправку о запрете на выезд из России гражданину со дня направления военной повестки, в том числе по месту работы или учебы.

Согласно законопроекту, запрет на выезд из страны также может применяться со дня дня вручения повестки лично под расписку. Отмечается, что ко второму чтению из документа была исключена норма о возможности поступления в мобилизационный резерв для родителей троих и более детей.

Ранее Госдума приняла закон о повышении призывного возраста.

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