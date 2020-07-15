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Госдума приняла закон о повышении призывного возраста

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Законопроект вступит в силу с 1 января 2024 года.

Госдума в третьем чтении приняла закон о повышении призывного возраста. Он устанавливает границы для призывного возраста в России с 18 лет до 30 лет.

Законопроект вступит в силу с 1 января 2024 года. Изначально он предусматривал границы призывного возраста с 21 года до 30 лет и переходный период для нижней границы до 2026-го. Позже эти нормы были исключены поправками ко второму чтению. Также закон предусматривает возможность заключать контракты на срок менее года с военнослужащим, проходящим службу по призыву. в период чрезвычайных обстоятельств.

Ранее мы сообщали, что Песков не стал комментировать законопроект о повышении призывного возраста.

Видео: Дума ТВ

Теги: госдума россии, закон, призывной возраст
Категории: Лента новостей, Новости России,

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