Госдума приняла закон о повышении призывного возраста

Законопроект вступит в силу с 1 января 2024 года.

Госдума в третьем чтении приняла закон о повышении призывного возраста. Он устанавливает границы для призывного возраста в России с 18 лет до 30 лет.

Законопроект вступит в силу с 1 января 2024 года. Изначально он предусматривал границы призывного возраста с 21 года до 30 лет и переходный период для нижней границы до 2026-го. Позже эти нормы были исключены поправками ко второму чтению. Также закон предусматривает возможность заключать контракты на срок менее года с военнослужащим, проходящим службу по призыву. в период чрезвычайных обстоятельств.

Ранее мы сообщали, что Песков не стал комментировать законопроект о повышении призывного возраста.

Видео: Дума ТВ