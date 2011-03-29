Савельев: стоимость авиабилетов в России в 2022 году не выросла

Глава Минтранса рассказал о работе по снижению тарифов на перелеты.

Стоимость авиабилетов от отечественных авиакомпаний в 2022 году осталась на уровне 2020-2021 годов. Соответствующими статистическими данными поделился в ходе правительственного совещания при участии российского президента Владимира Путина глава министерства по транспорту Виталий Савельев. Чиновник отметил, что даже в высокий по спросу летний период текущего года в среднем тарифы экономического класса были даже снижены по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. На конец июня снижение показателей фиксировалось на уровне 10%, а в июле - на 6%, в августе - на 2%.

В результате реализации мер поддержки в текущем году средний уровень тарифов по данным ФАС на 10 ноября, мы специально запросили, остался на уровне последних двух лет и сократился на 6,5% относительно уровня 2019 года. Виталий Савельев, глава Минтранса РФ

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Фото и видео: Правительство России