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Савельев: стоимость авиабилетов в России в 2022 году не выросла

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Глава Минтранса рассказал о работе по снижению тарифов на перелеты.

 Стоимость авиабилетов от отечественных авиакомпаний в 2022 году осталась на уровне 2020-2021 годов. Соответствующими статистическими данными поделился в ходе правительственного совещания при участии российского президента Владимира Путина глава министерства по транспорту Виталий Савельев. Чиновник отметил, что даже в высокий по спросу летний период текущего года в среднем тарифы экономического класса были даже снижены по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. На конец июня снижение показателей фиксировалось на уровне 10%, а в июле - на 6%, в августе - на 2%.

В результате реализации мер поддержки в текущем году средний уровень тарифов по данным ФАС на 10 ноября, мы специально запросили, остался на уровне последних двух лет и сократился на 6,5% относительно уровня 2019 года.

Виталий Савельев, глава Минтранса РФ

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Фото и видео: Правительство России

Теги: авиабилеты, виталий савельев, минтранс, туризм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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