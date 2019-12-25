Минтранс: Россия на фоне санкций сохранила практически весь парк самолетов

Игорь Чалик рассказал о количестве самолетов, находящихся в госреестре РФ.

Российские авиационные компании зарегистрировали в отечественном авиарегистре 1218 из 1288 воздушных судов. Таким образом, министерство по транспорту рассказало о практически полном сохранении парка самолетов в стране, несмотря на введенные Западом санкции. Информацией поделился заместитель главы профильного ведомства Игорь Чалик, который выступил на сессии "Будущее отраслей, что купить, а что произвести? Авиастроение". Мероприятие проводилось на Восточном экономическом форуме.

Мы сохранили практически весь парк воздушных судов. На сегодня у нас 1288 самолетов, из них 1218 в российском реестре. Игорь Чалик, замминистра по транспорту РФ

ранее в Росавиации отметили, что перерегистрация из зарубежных реестров в государственный реестр РФ не скажется на безопасности полетов, так как законодательство страны по части регистрации воздушных бортов полностью соответствует Чикагской конвенции.

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Фото и видео: Восточный экономический форум