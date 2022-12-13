Савельев сообщил, что более 50 иностранных авиакомпаний совершают рейсы в Россию

Глава Минтранса РФ рассказал о количестве гражданских судов для пассажироперевозок.

Глава российского министерства по транспорту Виталий Савельев сообщил, что в стране свыше 50 иностранных авиакомпаний совершают рейсы в Россию. Соответствующей информацией глава профильного ведомства поделился в Кремле с президентом страны Владимиром Путиным. Чиновник отметил, что на текущий момент отечественный авиапарк состоит из почти 1300 воздушных единиц, а для пассажирских авиаперевозок используются 1 163 из них.

У нас сегодня в Российскую Федерацию летают 53 авиакомпании. Из Российской Федерации летают 14 авиакомпаний в 22 государства, а к нам из 27 стран. Виталий Савельев, глава Минтранса РФ

В рамках встречи глава государства с министром по транспорту обсудили результаты работы профильного ведомства в 2022 году, в том числе антикиризисные меры, принятые на фоне введенных против России западных санкций. Среди тем было заявлено развитие автомобильных трасс, железных дорог, портовой инфраструктуры. Отдельно прозвучали вопросы, связанные с авиационной отраслью.

Савельев: объем пассажирских ж/д перевозок летом 2023 года будет не ниже уровня 2022 года.

Фото и видео: Правительство России