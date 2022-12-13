Савельев: объем пассажирских ж/д перевозок летом 2023 года будет не ниже уровня 2022 года

Глава российского министерства по транспорту Виталий Савельев рассказал о том, что объем пассажирских железнодорожных перевозок летом 2023 года будет не ниже уровня 2022 года. Соответствующее заявление в ходе правительственного заседания при участии президента Владимира Путина сделал чиновник из профильного ведомства. Он пояснил, что говорит о маршруте южного направления с мая по сентябрь. На летний сезон специалисты обеспечат порядка 13 миллионов свободных мест для клиентов. Резерв продаж на текущий год составит на 29% больше аналогичных показателей в 2022 году. Тогда на южном направлении РФ без учета полуострова Крым РЖД смогли перевезти 104,4 млн человек.
В 2023 году объемы перевозок по этим направлениям (в сторону Черноморского побережья и Минеральных Вод) прогнозируются не ниже уровня 2022 года.
Виталий Савельев, глава Минтранса РФ
Савельев: авиакомпании РФ продолжают выкупать самолеты у зарубежных лизингодателей.
Фото и видео: Правительство России
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