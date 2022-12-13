  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:45
159
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Савельев: объем пассажирских ж/д перевозок летом 2023 года будет не ниже уровня 2022 года

0 0

Глава Минтранса РФ рассказал о южном направлении поездок.

Глава российского министерства по транспорту Виталий Савельев рассказал о том, что объем пассажирских железнодорожных перевозок летом 2023 года будет не ниже уровня 2022 года. Соответствующее заявление в ходе правительственного заседания при участии президента Владимира Путина сделал чиновник из профильного ведомства.  Он пояснил, что говорит о маршруте южного направления с мая по сентябрь. На летний сезон специалисты обеспечат порядка 13 миллионов свободных мест для клиентов. Резерв продаж на текущий год составит на 29% больше аналогичных показателей в 2022 году. Тогда на южном направлении РФ без учета полуострова Крым РЖД смогли перевезти 104,4 млн человек.

В 2023 году объемы перевозок по этим направлениям (в сторону Черноморского побережья и Минеральных Вод) прогнозируются не ниже уровня 2022 года.

Виталий Савельев, глава Минтранса РФ

Савельев: авиакомпании РФ продолжают выкупать самолеты у зарубежных лизингодателей.

Фото и видео: Правительство России

Теги: виталий савельев, железная дорога, кабмин, кабсин, крым, минтранс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии