Савельев: пассажиропоток российских авиакомпаний за 2022 год превысит 94 млн человек

Глава Минтранса РФ рассказал о трафике по внутренним и международным авиамаршрутам.

Российские авиакомпании в 2022 году перевезут примерно 94-96 миллионов пассажиров. Из этого количества порядка 80 млн человек купили билеты на внутренние рейсы, а еще 16 миллионов - на международные. Соответствующее заявление ыв ходе правительственного совещания при участии президента России Владимира Путина сделал министр по транспорту Виталий Савельев. Чиновник уточнил коллегам на заседании, что если бы в стране не закрылись 11 воздушных гаваней, расположенных на юге РФ, то отечественные воздушные перевозчики могли бы перевести на 19 млн граждан больше.

Это произошло в следствии закрытия южных аэропортов, которые если бы были открыты, мы бы смогли дополнительно перевезти около 19 млн пассажиров, что происходит практически ежегодно. Виталий Савельев, глава Минтранса РФ

Эксперт подчеркнул, что на данный момент с начала 2022 года отечественные авиакомпании уже перевезли 87 млн пассажиров. Речь идет о 71,4 миллиона клиентов внутри страны, а также еще 15,7 миллионов человек по международным авиамаршрутам. Виталий Савельев объяснил что сейчас глобальный трафик обеспечивают 15 российских авиакомпаний и более 50 зарубежных воздушный перевозчиков.

Савельев: стоимость авиабилетов в России в 2022 году не выросла.

Фото и видео: Правительство России